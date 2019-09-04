В ЦИК заявили о готовности России к единому дню голосования

"В нашей стране все готово для выборов 8 сентября. Изначально заявили о желании участвовать в выборах свыше 118 тысяч кандидатов, 6% получили отказ, еще 5% кандидатов либо отказались от участия в избирательной кампании, либо не предъявили документы", - сказал он.