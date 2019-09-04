В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Пожар произошел в стоящем у обочины автобусе ПАЗ – катафалке. Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Уже через 15 минут - в 12.39 - пожар был ликвидирован. Внутри катафалка находился гроб с телом усопшего мужчины, оно не пострадало. Нет пострадавших и среди живых", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.