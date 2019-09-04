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РИА Новости

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником

15:44 04.09.2019 (обновлено: 15:49 04.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Возгорание произошло в среду в 12.14 на проспекте Гагарина.
"Пожар произошел в стоящем у обочины автобусе ПАЗ – катафалке. Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Уже через 15 минут - в 12.39 - пожар был ликвидирован. Внутри катафалка находился гроб с телом усопшего мужчины, оно не пострадало. Нет пострадавших и среди живых", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Там отметили, что огонь повредил два стоящих рядом легковых автомобиля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в катафалке.
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