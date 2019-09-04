Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T15:37Z
https://ria.ru/20190904/1558294187.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155585/66/1555856614_0:146:2937:1798_1036x0_80_0_0_eb4b0ad18b035ee32143e1d959fc014b.jpg
РИА Новости

Мантуров прокомментировал слухи о своем переходе из Минпромторга в Ростех

15:37 04.09.2019
456
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров опроверг публикацию о его переходе с поста министра в госкорпорацию "Ростех".
Ранее в среду телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на источник написал, что Мантуров якобы уже в сентябре покинет Минпромторг и возглавит "Ростех".
"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего написан. О планах это отдельный вообще разговор. Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха", - сказал Мантуров журналистам.
Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
05:24РИА Новости
Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus
210021
Обсудить 0
Денис МантуровРостехМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
РИА
Новости
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Лента
новостей
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
17:25Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
17:23В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
Лента новостейМолния