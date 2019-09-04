Мантуров прокомментировал слухи о своем переходе из Минпромторга в Ростех

"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего написан. О планах это отдельный вообще разговор. Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха", - сказал Мантуров журналистам.