Мантуров прокомментировал слухи о своем переходе из Минпромторга в Ростех

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров опроверг публикацию о его переходе с поста министра в госкорпорацию "Ростех".
Ранее в среду телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на источник написал, что Мантуров якобы уже в сентябре покинет Минпромторг и возглавит "Ростех".
"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего написан. О планах это отдельный вообще разговор. Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха", - сказал Мантуров журналистам.