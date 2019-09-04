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РИА Новости

В ЕР призвали сократить число мероприятий от региональных властей в школах

15:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает снизить число массовых мероприятий от региональных и местных властей, в которых должны принимать участие школьники, эта мера поможет не отвлекать внимание учителей от непосредственно учебной работы, сообщила координатор внутрипартийной площадки "Благополучие человека", ректор РГСУ Наталья Починок.
Заседание дискуссионной площадки ЕР на тему "Антибюрократическая учительская инициатива" состоялось в среду. В рамках заседания прошли "нулевые чтения" законопроекта Минпросвещения РФ "О внесении изменений в статьи 6 и 8 закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части уменьшения административной нагрузки учителей).
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"Очень интересное предложение - снижение количества массовых квотных мероприятий от местных и региональных властей... Если эти мероприятия полезны для системы образования, они включены в систему воспитания наших ребят, они развивают, они дают новый взгляд на мир, то конечно они должны быть в нормальном учебном плане, они должны быть включены и организованы. Но не так, чтобы сегодня мы приглашаем школьников, сегодня студентов, сегодня надуваем шарики и какое-то делаем мероприятие важное. Мы считаем, что такие вещи с точки зрения трудозатрат, нагрузки, отвлечения внимания учителей от непосредственно работы тоже имеют место быть. Да, они не связаны непосредственно с бухгалтерской нагрузкой, но это тоже нужно оптимизировать и учитывать", - заявила Починок.
Она уточнила, что партия передаст эти и другие предложения в Рособрнадзор и министерство просвещения РФ.
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