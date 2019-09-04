В ЕР призвали сократить число мероприятий от региональных властей в школах

"Очень интересное предложение - снижение количества массовых квотных мероприятий от местных и региональных властей... Если эти мероприятия полезны для системы образования, они включены в систему воспитания наших ребят, они развивают, они дают новый взгляд на мир, то конечно они должны быть в нормальном учебном плане, они должны быть включены и организованы. Но не так, чтобы сегодня мы приглашаем школьников, сегодня студентов, сегодня надуваем шарики и какое-то делаем мероприятие важное. Мы считаем, что такие вещи с точки зрения трудозатрат, нагрузки, отвлечения внимания учителей от непосредственно работы тоже имеют место быть. Да, они не связаны непосредственно с бухгалтерской нагрузкой, но это тоже нужно оптимизировать и учитывать", - заявила Починок.