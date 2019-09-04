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РИА Новости

В Калининградской области уничтожат около 43 тысяч свиней из-за АЧС

15:29 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 4 сен - РИА Новости. Около 43 тысяч голов свиней уничтожат в Калининградской области из-за африканской чумы свиней, которую зафиксировали на свиноводческой ферме в Гусевском районе, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Африканская чума свиней (АЧС) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.
"Управление Россельхознадзора информирует о резком ухудшении эпизоотической обстановки по АЧС на территории региона. Заболевание АЧС зарегистрировано на территории Гусевского городского округа на свиноводческой ферме ООО "Прибалтийская мясная компания три"... В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию последствий эпидемии. Всего будет отчуждено и уничтожено 42811 голов свиней", - говорится в сообщении.
Основным источником вируса называют популяцию диких кабанов. Ранее сообщалось, что калининградские власти ввели до 23 сентября карантин из-за африканской чумы свиней на "Прибалтийской мясной компании три".
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Летом 2018 года вспышка АЧС в Калининградской области затронула как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные свиноводческие предприятия. Все поголовье на этих предприятиях было уничтожено. По данным на начало 2019 года, поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах сократилось на 99%. Для минимизации рисков распространения вируса проводилась работа по регулированию численности дикого кабана.
По информации регионального правительства, с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась на территориях 12 округов Калининградской области. С начала 2019 года на территории региона регистрировались случаи в дикой фауне. Нестабильная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней сохраняется в соседних государствах.
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