В Калининградской области уничтожат около 43 тысяч свиней из-за АЧС

КАЛИНИНГРАД, 4 сен - РИА Новости. Около 43 тысяч голов свиней уничтожат в Калининградской области из-за африканской чумы свиней, которую зафиксировали на свиноводческой ферме в Гусевском районе, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Африканская чума свиней (АЧС) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.

"Управление Россельхознадзора информирует о резком ухудшении эпизоотической обстановки по АЧС на территории региона. Заболевание АЧС зарегистрировано на территории Гусевского городского округа на свиноводческой ферме ООО "Прибалтийская мясная компания три"... В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию последствий эпидемии. Всего будет отчуждено и уничтожено 42811 голов свиней", - говорится в сообщении.

Основным источником вируса называют популяцию диких кабанов. Ранее сообщалось, что калининградские власти ввели до 23 сентября карантин из-за африканской чумы свиней на "Прибалтийской мясной компании три".

Летом 2018 года вспышка АЧС в Калининградской области затронула как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные свиноводческие предприятия. Все поголовье на этих предприятиях было уничтожено. По данным на начало 2019 года, поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах сократилось на 99%. Для минимизации рисков распространения вируса проводилась работа по регулированию численности дикого кабана.