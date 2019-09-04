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РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может возглавить администрацию Киева вместо Кличко

15:28 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Должность главы Киевской городской государственной администрации вместо Виталия Кличко может занять депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа", бывший руководитель телеканала "1+1" Александр Ткаченко, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в среду сообщил, что кабмин Украины рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Очевидно, ставка будет делаться на народного депутата Александра Ткаченко, который был многолетним руководителя канала (олигарха Игоря – ред.) Коломойского "1+1",- считает Золотарев.
По его словам, согласование новым кабмином рекомендации Зеленскому об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации было ожидаемым, так как предыдущий состав правительства отказался это сделать. "Это (увольнение Кличко – ред.) было ясно уже 21 июля, когда в ночь после выборов (в Верховную раду – ред.) Зеленский заявил, что надо не расслабляться, у нас впереди еще четвертый тур выборов (местные выборы – ред.). Это говорит о принципиальном настрое перезагрузить еще и местную власть на Украине", - отметил Золотарев.
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По его словам, все украинские президенты понимали, что место главы Киевской городской государственной администрации должен занимать лояльный им человек. "Любой президент еще с 90-х годов прекрасно знал одну вещь, что нельзя контролировать страну не контролируя столицу", - сказал Золотарев.
Для этого, по мнению эксперта, была искусственно создана ситуация дуализма власти – если мэр города, чья должность избирательна, устраивал президента, то он занимал и должность главы администрации, в противном случае эти должности разделялись и "президент делает из киевского мэра английскую королеву, он царствует, но не правит". При разделении должностей основные распорядительные функции в экономике столицы сосредоточены в горадминистрации.
При этом эксперт прогнозирует, что в стране зимой пройдут местные выборы и рейтинга Зеленского хватит, чтобы мэром Киева был избран "его человек". "Мой прогноз, не позднее декабря, скорее всего, по всей стране пройдут местные выборы. Может быть, еще февраль-март как вариант, если не успеют",- сказал Золотарев.
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Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА и попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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