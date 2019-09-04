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РИА Новости

В ПФР объяснили большое число единовременных выплат в этом году

15:27 04.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Пенсионный фонд России за семь месяцев 2019 года назначил 345 тысяч выплат из пенсионных накоплений, большая часть - в виде единовременной выплаты, сообщила пресс-служба фонда.
"За семь месяцев 2019 года Пенсионный фонд России назначил 345 тысяч выплат из средств пенсионных накоплений. Основную часть назначений (286 тысяч, или 82,9%), как и раньше, составили единовременные выплаты, на которые имеют право те, у кого размер пенсионных накоплений меньше 5% от суммы средств по страховой и накопительной пенсиям", - сообщили в ПФР.
В фонде пояснили, что высокая доля единовременных выплат объясняется тем, что сейчас на пенсию выходят люди, чьи накопления формировались в течение короткого периода 2002–2004 годов и поэтому составили небольшую сумму, выплачиваемую полностью за один раз.
По данным ПФР, в виде накопительной или срочной пенсии средства назначены 12,4 тысячи гражданам. При назначении накопительной пенсии средства выплачиваются пожизненно, при срочной – в течение периода, определяемого пенсионером.
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С учетом новых назначений количество пенсионеров, получающих пенсионные накопления в виде ежемесячной пенсии, достигло 100 тысяч человек.
Также 7 тысяч выплат назначены в рамках перехода права получения пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного.
Общий объем финансирования выплат из средств пенсионных накоплений по итогам семи месяцев составил 7,7 миллиарда рублей, уточнили в ПФР.
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