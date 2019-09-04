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РИА Новости

В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

15:21 04.09.2019 (обновлено: 16:15 04.09.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиОсвобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Болгарии и глава партии "Альтернатива за болгарское возрождение" (АБВ) Румен Петков прокомментировал заявление МИД страны о роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
Политик назвал позицию ведомства безумной и заявил, что в Болгарии "нет никаких сомнений в заслугах Красной армии в освобождении Восточной Европы".

"Все, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире — все было оговорено странами, которые принимали участие: Советский Союз, США, Великобритания. И это не решение только одного из этих государств", — сказал Петков в беседе с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной армии, сражавшейся с нацистской Германией и в Европе.
Заявление ведомства прозвучало перед открытием выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которое запланировано на 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.
Жители Минска встречают советских воинов
14:48Радио
В России напомнили Болгарии о роли СССР во Второй мировойРоссийские политики, дипломаты и эксперты напомнили болгарским властям об исторической памяти и объяснили, чем вызвана реакция Софии на выставку про освобождение Европы от нацизма.
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Красная армияМИД БолгарииЕвропаРоссияСССРБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Пора бы вспомнить, что болгарский фашизм, пришедший к власти в Софии в виде военно-фашистской диктатуры в июне 1923 года, почти одновременно с Италией, в середине 1930 - х гг., приобретя монархо-фашистскую форму, стал добровольным продолжением нацистского режима Германии в восточном направлении. Так что в 1944 году советские войска освобождали Болгарию не только от германских нацистов, но и собственных фашистов!
4 сентября, 15:41
vv.p.neznamov
12300000
Ну хоть один правильно сказал , где один там и другие.
4 сентября, 15:24
ИСИван Семёнов
61190007
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