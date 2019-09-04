В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Болгарии и глава партии "Альтернатива за болгарское возрождение" (АБВ) Румен Петков прокомментировал заявление МИД страны о роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
Политик назвал позицию ведомства безумной и заявил, что в Болгарии "нет никаких сомнений в заслугах Красной армии в освобождении Восточной Европы".
"Все, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире — все было оговорено странами, которые принимали участие: Советский Союз, США, Великобритания. И это не решение только одного из этих государств", — сказал Петков в беседе с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва".
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной армии, сражавшейся с нацистской Германией и в Европе.
Заявление ведомства прозвучало перед открытием выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которое запланировано на 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.