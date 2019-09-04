В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

"Все, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире — все было оговорено странами, которые принимали участие: Советский Союз, США, Великобритания. И это не решение только одного из этих государств", — сказал Петков в беседе с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва".