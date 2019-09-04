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РИА Новости

При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 11 человек

15:20 04.09.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате взрыва на фабрике в индийском штате Пенджаб, где велось производство петард, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в городе Батала в северной части штата. На место происшествия прибыли более десяти пожарных. По данным источников издания, на фабрике делали петарды для свадебной церемонии, запланированной на четверг, 5 сентября.
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Как сообщает телеканал NDTV, около 50 человек могут оставаться заблокированными на фабрике в результате взрыва. В районе инцидента продолжается спасательная операция.
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