Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию

МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

В среду Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, на которой они обсудили вопросы безопасности, итоги недавних международных встреч, в том числе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также тему совместной работы с Россией по проблемам безопасности.

"Главные вопросы, которые мы решаем по безопасности, конечно, в союзе Беларуси и России. Вы в последнее время имели немало контактов не только с руководителями соответствующих структур ЕАЭС, СНГ, но и общались с Патрушевым. Я знаю, что в ближайшее время он приедет в Беларусь, мы можем продолжить этот диалог", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии уточнил, что Патрушев на следующей неделе приедет в Белоруссию. "Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями", - цитирует Зася агентство Белта. По его словам, вынесены для обсуждения "определенные вопросы, в общем они где-то коррелируются (с тем, что обсуждалось в Варшаве на встрече представителей США, Украины, Польши и Белоруссии по вопросам безопасности - ред.): и по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности".

"Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе", - сказал госсекретарь Совбеза.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посещал Белоруссию в прошлый четверг. В рамках визита советник президента США по нацбезопасности пообщался с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Макей по итогам переговоров сообщил, что визит состоялся по инициативе американской стороны. Болтон заявил, что на прошедшей встрече с Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами. Между тем советник президента США отметил, что это была "очень важная встреча". После этого Болтон находился с визитом в Варшаве. Позднее он сообщил в Twitter о переговорах с представителями Польши, Украины, Белоруссии. В этой встрече принимал участие Зась.