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РИА Новости
Восточный экономический форум

Новак прокомментировал сообщение о конфликте "Роснефти" и "Транснефти"

15:14 04.09.2019 (обновлено: 16:48 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Конфликт "Роснефти" и "Транснефти" будет урегулирован в рабочем порядке, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы в рабочем порядке работаем со всеми компаниями, это рабочие вопросы, и мы их вместе урегулируем", - сказал Новак, отвечая на вопрос, собирается ли он как-то вмешиваться в конфликт "Роснефти" и "Транснефти" по "грязной" нефти.
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12:03Восточный экономический форум
Глава "Роснефти" о текущих отношениях с "Транснефтью": находимся в контакте
Новый виток напряжения между компаниями возник после того, как возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, на которое отреагировал советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Роснефть" назвала комментарий Демина неприемлемым по сути и неуважительным по форме и заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.
Шредер, в частности, предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию хлорорганики в ней до уровня не более 1 ppm (частей на миллион) с нынешних 6 ppm. По мнению Шредера, после инцидента в "Дружбе" необходимо восстанавливать имидж российской нефти, и институт сюрвейеров, которые могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти", поможет не допустить повторения проблемы.
Антон Силуанов
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Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
По сути этих предложений Демин отмечал, что если нефтяники готовы профинансировать привлечение независимых инспекторов, то "Транснефть" предлагает включить этот пункт в договоры на транспортировку, лишь бы только это были представители известных мировых компаний. Что касается нефти с хлорорганикой менее 1 ppm, специалисты "Транснефти" не видят проблем в ее транспортировке, говорил Демин, добавляя, что в 2018-2019 годах при приеме нефти в систему магистральных трубопроводов от компаний группы "Роснефти" содержание хлорорганики доходило до 8 ppm.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm.
Нынешние заявления продолжают дискуссию двух компаний. В начале июня глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно влияет на компанию и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" в свою очередь сообщила о сдаче ей "Роснефтью" сырья, не оформленного маршрутными поручениями, которое хранится в трубопроводах. Компании высказали еще несколько претензий друг к другу. Месяц спустя, в июле, компании снова обменялись публичными упреками по итогам поездки Сечина в Германию на подконтрольный "Роснефти" завод PCK.
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Вчера, 10:38РИА Новости
В Кремле не будут вмешиваться в публичный спор "Роснефти" и "Транснефти"
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Восточный экономический форумПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Игорь ДеминТранснефтьАлександр НовакВладивостокБелоруссияРоссияРоснефтьЭкономика
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