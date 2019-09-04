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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Климов отметил роль зарубежных оппонентов в организации протестов в России

15:12 04.09.2019 (обновлено: 16:22 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Зарубежные оппоненты использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций против власти РФ и дестабилизации политической ситуации в российской столице, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
В среду прошло заседание рабочей группы комиссии СФ по выявлению признаков возможного вмешательства извне в российские электоральные процессы, образованной для предотвращения заграничного вмешательства в российские региональные выборы.
"Зарубежные оппоненты пытались - в период июля-августа - максимально использовать выборы в Московскую городскую думу в качестве повода для организации и проведения целого ряда протестных мероприятий, включая незаконные, с целью дискредитации руководства РФ, в том числе перед иностранной аудиторией, а также для попыток дестабилизации политической ситуации в российской столице", - сказал Климов.
При этом были задействованы не только иностранные СМИ, соответствующие соцсети, прямые ставленники иностранных организаций, но и дипломатические инструменты, добавил он.
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"В связи со спадом протестных акций и отсутствием реального интереса их зарубежных инициаторов непосредственно к выборам в Мосгордуму началось смещение акцентов с выборной тематики на так называемую правочеловеческую", - сказал сенатор.
Свидетельством этому, в частности, является заявление находящегося за границей Михаила Ходорковского о создании некой рабочей группы "по поддержке гражданского общества в России", которая, по его словам, намерена "коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса", отметил Климов.
"Практически одновременно с этим в западных СМИ началась массированная рекламная кампания специально снятого американцами фильма "Гражданин Х", в котором Ходорковский более 2 часов комментирует последние три десятилетия российской истории, фактически повторяя её интерпретацию такими средствами государственной пропаганды стран НАТО, как Голос Америки и Радио Свобода", - подчеркнул он.
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Климов подчеркнул, что зарубежных оппонентов "не интересуют выборы в Мосгордуму или выбор москвичей". По его словам, их главная цель, которую США определили законодательно для себя и своих партнеров, - сделать все возможное для сдерживания России.
"Их идеал - устроить на московских улицах массовые погромы, подобные тем, что происходят в Гонконге", - подчеркнул законодатель.
Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что после предупреждения комиссии Совета Федерации 8 августа зарубежные дипмиссии в РФ перестали размещать на своих сайтах схемы движения протестных акций.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуАндрей КлимовМосковская городская думаРоссияПолитика
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