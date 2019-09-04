Ростуризм поможет привлечь туристов на маршрут "Сахалин экспресс"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ростуризм поможет в развитии нового железнодорожного маршрута "Сахалин экспресс" и привлечении туда туристов, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Сахалинской области, Федеральное агентство по туризму и общество с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" во время Восточного экономического форума 2019 подписали соглашение о намерениях сотрудничества в сфере туризма по созданию брендового туристического маршрута "Сахалин экспресс".

"Сегодняшнее соглашение по туризму с Сахалином и с главным инвестором это точка отсчета проекта, который мы обсуждаем на протяжении последних месяцев. Проект этот уникален для региона. Я верю, что Сахалин станет магнитом для всего дальневосточного региона, а может быть и всей Российской Федерации", - сказала Догузова журналистам.

По ее словам, "Сахалин экспресс" - уникальный и красивый железнодорожный маршрут, который позволит привлечь большое число туристов из соседних стран.

"Ростуризм выступит основной площадкой, которая будет координировать все усилия по реализации проекта", - заявила глава ведомства.