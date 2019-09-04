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РИА Новости

В ЛНР из-за обрушения породы погиб шахтер

15:03 04.09.2019
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© AFP 2019 / Dimitar DilkoffЗакрытая угольная шахта около Луганска, Украина
Закрытая угольная шахта около Луганска, Украина
© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Начальник участка по добыче угля погиб на шахте в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обрушения породы, сообщили РИА Новости в среду в государственной службе горного надзора и промышленной безопасности ЛНР.
"В филиале №2 ЗАО "Внешторгсервис" структурного подразделения "Ровенькиантрацит" производственного подразделения "Шахтоуправление Ровеньковское" 2 сентября 2019 года на участке по добыче угля №4 шахтоучастка №5 вследствие обрушения пород кровли был смертельно травмирован начальник участка по добыче угля № 4 Селищев Александр Иванович, 1982 года рождения", - сообщил представитель госслужбы.
Приказом госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР создана комиссия по расследованию несчастного случая.
"По результатам работы комиссии будут установлены обстоятельства и определены причины, лица, допустившие нарушения нормативных правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, приведшие к несчастному случаю, а также разработаны мероприятия по устранению причин и недопущению аналогичных несчастных случаев на производстве", - уточнили в ведомстве.
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09:42РИА Новости
В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
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