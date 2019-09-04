В ЛНР из-за обрушения породы погиб шахтер

ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Начальник участка по добыче угля погиб на шахте в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обрушения породы, сообщили РИА Новости в среду в государственной службе горного надзора и промышленной безопасности ЛНР.

"В филиале №2 ЗАО "Внешторгсервис" структурного подразделения "Ровенькиантрацит" производственного подразделения "Шахтоуправление Ровеньковское" 2 сентября 2019 года на участке по добыче угля №4 шахтоучастка №5 вследствие обрушения пород кровли был смертельно травмирован начальник участка по добыче угля № 4 Селищев Александр Иванович, 1982 года рождения", - сообщил представитель госслужбы.

Приказом госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР создана комиссия по расследованию несчастного случая.