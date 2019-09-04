Правительство Молдавии отменило решение о концессии аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду отменило четыре решения прежнего кабинета министров, касающихся сдачи в концессию аэропорта в Кишиневе.

"Речь идет о четырех решениях, которые касаются концессии международного аэропорта Кишинева. Данные решения были приняты вопреки законодательных норм", - объяснила на заседании кабмина министр юстиции Олеся Стамате.

Она рассказала, что в мае 2012 года правительство Молдавии приняло решение сделать аэропорт объектом частно-государственного партнерства и утвердило концессию. Это решение было приостановлено Конституционным судом республики. Вскоре после этого правительство утвердило результаты закрытого конкурса по выбору концессионера и КС вновь вмешался, запретив какие-либо действия в отношении аэропорта до вынесения судом окончательного решения.

"Несмотря на это правительство утвердило решение о подтверждении концессии активов аэропорта и условия сдачи в концессию. Эти решения были приняты правительством, находившемся в отставке", - добавила глава минюста.

Отмена этих решений не может разорвать существующий контакт о концессии аэропорта, однако правительство намерено обратиться в суд, чтобы разобраться в этой ситуации. "Министерство юстиции работает над этим делом, с которым в ближайшие дни отправится в суд, чтобы потребовать аннулировать контракт о концессии. До решения инстанции контракт остается в силе", - заявила премьер Майя Санду.