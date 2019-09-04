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РИА Новости

Правительство Молдавии отменило решение о концессии аэропорта Кишинева

15:02 04.09.2019
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© Фото : Nichita1975Аэропорт Кишинёва
Аэропорт Кишинёва
© Фото : Nichita1975
Аэропорт Кишинёва . Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду отменило четыре решения прежнего кабинета министров, касающихся сдачи в концессию аэропорта в Кишиневе.
"Речь идет о четырех решениях, которые касаются концессии международного аэропорта Кишинева. Данные решения были приняты вопреки законодательных норм", - объяснила на заседании кабмина министр юстиции Олеся Стамате.
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Она рассказала, что в мае 2012 года правительство Молдавии приняло решение сделать аэропорт объектом частно-государственного партнерства и утвердило концессию. Это решение было приостановлено Конституционным судом республики. Вскоре после этого правительство утвердило результаты закрытого конкурса по выбору концессионера и КС вновь вмешался, запретив какие-либо действия в отношении аэропорта до вынесения судом окончательного решения.
"Несмотря на это правительство утвердило решение о подтверждении концессии активов аэропорта и условия сдачи в концессию. Эти решения были приняты правительством, находившемся в отставке", - добавила глава минюста.
Отмена этих решений не может разорвать существующий контакт о концессии аэропорта, однако правительство намерено обратиться в суд, чтобы разобраться в этой ситуации. "Министерство юстиции работает над этим делом, с которым в ближайшие дни отправится в суд, чтобы потребовать аннулировать контракт о концессии. До решения инстанции контракт остается в силе", - заявила премьер Майя Санду.
Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год. В конце августа стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. В июне этого года парламент создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева.
Аэропорт Кишинева
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