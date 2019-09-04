Мединский поздравил Нину Ургант с 90-летием

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, отметив ее яркое драматическое дарование, что служит примером для молодых артистов, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте ведомства.

Нина Ургант в среду празднует свой 90-й день рождения.

"Актриса по призванию, в кино и на легендарной сцене Александринского театра вы создали целую галерею пленительных женских образов, которые покорили сердца многочисленных поклонников вашего творчества. Каждая из ваших ролей - это подлинный образец безукоризненного художественного вкуса, высочайшего профессионализма и огромного таланта. Яркое драматическое дарование и большая внутренняя интеллигентность не только снискали вам признание коллег, но и служат примером для молодых артистов", - говорится в сообщении.

По словам министра культуры, многие кинокартины и театральные постановки с участием Ургант по праву вошли в "золотой фонд" отечественного игрового искусства.