Американка пыталась вывезти из Филиппин ребенка, спрятав его в ручной клади

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники пограничного контроля в международном аэропорту Манилы задержали американку, которая пыталась тайно вывезти из страны новорожденного ребенка, спрятанного в ручной клади, сообщает телеканал Сотрудники пограничного контроля в международном аэропорту Манилы задержали американку, которая пыталась тайно вывезти из страны новорожденного ребенка, спрятанного в ручной клади, сообщает телеканал CNN Philippines

Дженнифер Тэлбот (Jennifer Talbot), которая собиралась вылететь в США, проходила контроль в одном из терминалов аэропорта филиппинской столицы в среду утром.

"Ребенок был спрятан в большой поясной сумке, и женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей", - говорится в заявлении иммиграционного бюро Филиппин. По данным телеканала, возраст ребенка составляет всего шесть дней.

Согласно властям, 43-летняя гражданка США заявила, что является тетей ребенка, но не смогла предъявить никаких документов, подтверждающих этот факт.