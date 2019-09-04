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РИА Новости

Американка пыталась вывезти из Филиппин ребенка, спрятав его в ручной клади

14:58 04.09.2019 (обновлено: 17:32 04.09.2019)
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© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на улице Манилы, Филиппины
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники пограничного контроля в международном аэропорту Манилы задержали американку, которая пыталась тайно вывезти из страны новорожденного ребенка, спрятанного в ручной клади, сообщает телеканал CNN Philippines.
Дженнифер Тэлбот (Jennifer Talbot), которая собиралась вылететь в США, проходила контроль в одном из терминалов аэропорта филиппинской столицы в среду утром.
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"Ребенок был спрятан в большой поясной сумке, и женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей", - говорится в заявлении иммиграционного бюро Филиппин. По данным телеканала, возраст ребенка составляет всего шесть дней.
Согласно властям, 43-летняя гражданка США заявила, что является тетей ребенка, но не смогла предъявить никаких документов, подтверждающих этот факт.
Сообщается, что власти планируют обвинить задержанную женщину в торговле детьми. Сам ребенок пока передан на попечение органов социальной защиты.
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