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РИА Новости
Восточный экономический форум

Титов надеется, что Путин поручит ГП проверить дела против бизнеса

14:58 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что президент России Владимир Путин по итогам его письма поручит Генпрокуратуре проверить дела предпринимателей, которые преследуются по уголовным статьям.
В августе Титов обратился к Путину с просьбой поручить проверить законность возбуждения уголовных дел в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, а также других бизнесменов, которые обратились к нему.
"Это было желание показать все-таки, сколько у нас дел в работе. Когда президент высказывается по 210 статье УК РФ, по мерам пресечения, что нельзя сажать в СИЗО по каким-то отдельным делам, или дело Калви обсуждалось очень серьезное. Я просто хотел показать, что извините, но у нас много дел и по крайней мере в этом списке те, кого мы точно поддерживаем", - сказал Титов в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ.
"Они прошли экспертизу, и мы точно знаем, что они не виноваты, по крайней мере, у нас такое точное убеждение. Чтобы еще раз прокуратура их все проверила, чтобы еще раз взяли на контроль", - продолжил он.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
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"Я отдал, надеюсь, что сейчас администрация президента смотрит на это письмо. Я надеюсь, что будет дано распоряжение соответствующее в Генпрокуратуру, по крайней мере", - выразил надежду собеседник агентства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМайкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияПроисшествия
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