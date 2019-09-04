Титов надеется, что Путин поручит ГП проверить дела против бизнеса

"Это было желание показать все-таки, сколько у нас дел в работе. Когда президент высказывается по 210 статье УК РФ, по мерам пресечения, что нельзя сажать в СИЗО по каким-то отдельным делам, или дело Калви обсуждалось очень серьезное. Я просто хотел показать, что извините, но у нас много дел и по крайней мере в этом списке те, кого мы точно поддерживаем", - сказал Титов в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ.