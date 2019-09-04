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РИА Новости

Росгвардия прокомментировала приговоры участникам незаконной акции в Москве

14:56 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Приговоры трем участникам несанкционированной акции в Москве 27 июля за нападение на силовиков соответствуют тяжести совершенных преступлений, заявил РИА Новости в среду официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
По этой статье сроки получили уже трое участников того мероприятия: Иван Подкопаев и Кирилл Жуков приговорены к трем годам колонии общего режима, Данила Беглец – к двум.
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Последним на данный момент осудили Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль".
По словам Грибакина, о приговорах он узнал из СМИ, "при этом они соответствуют тяжести тех преступлений, которые были совершены".
Он напомнил, что приговоры еще не вступили в силу и как обвинение, так и защита могут их обжаловать.
На вопрос, насколько приговоры являются жесткими или мягкими, он сказал, что считает некорректным обсуждать решения судов. При этом подчеркнул, что "эффективность любого наказания состоит не в его жесткости или мягкости, а в его неотвратимости".
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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