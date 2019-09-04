Росгвардия прокомментировала приговоры участникам незаконной акции в Москве

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Приговоры трем участникам несанкционированной акции в Москве 27 июля за нападение на силовиков соответствуют тяжести совершенных преступлений, заявил РИА Новости в среду официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По этой статье сроки получили уже трое участников того мероприятия: Иван Подкопаев и Кирилл Жуков приговорены к трем годам колонии общего режима, Данила Беглец – к двум.

Последним на данный момент осудили Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль".

По словам Грибакина, о приговорах он узнал из СМИ, "при этом они соответствуют тяжести тех преступлений, которые были совершены".

Он напомнил, что приговоры еще не вступили в силу и как обвинение, так и защита могут их обжаловать.

На вопрос, насколько приговоры являются жесткими или мягкими, он сказал, что считает некорректным обсуждать решения судов. При этом подчеркнул, что "эффективность любого наказания состоит не в его жесткости или мягкости, а в его неотвратимости".