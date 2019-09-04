У Sputnik появился новый партнер в Индии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik начинает сотрудничество с индийским медиахолдингом Zee Media Corporation Limited (ZMCL). Соответствующими письмами о намерениях стороны обменялись на полях проходящего здесь Восточного экономического форума.
Предполагается, что основным вектором сотрудничества будет обмен контентом на английском языке с входящим в ZMCL телеканалом и новостным сайтом WION в освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий. Еще одним направлением станет обмен передовым профессиональным опытом.
В ближайшей перспективе стороны планируют подписать полноформатное юридическое соглашение по этой тематике.
"Связи между Россией и Индией очень крепки исторически, и наше сотрудничество будет соответствовать этой высокой планке. В индийском медиаполе есть запрос на новостной контент из нашей страны, и мы надеемся, что сможем удовлетворить нужды аудитории", — заявил на церемонии обмена письмами глава дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков.
"Партнерство России и Индии выдержало испытание временем, и сейчас взаимопонимание между нашими странами углубляется через культуру, образование, науку. Эта новая эра двусторонних отношений будет примером всему миру и покажет важность "мягкой силы" в непростой геополитической обстановке", – подчеркнул главный редактор WION Судхир Чаудхари.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
WION – спутниковый индийский телеканал и интернет-портал на английском языке и хинди. Запущен в 2016 году, доступен в 37 странах мира.