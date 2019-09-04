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РИА Новости

На Урале въехавший в толпу людей экс-полицейский получил девять лет колонии

14:55 04.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Полевской городской суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-полицейского Дмитрия Курницкого, въехавшего летом 2018 года в толпу на внедорожнике в уральском городе Полевской, сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел 24 июня 2018 года, в День молодежи, в городе Полевской около пивного магазина. На видео, опубликованном на YouTube, видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser неожиданно трогается с места и наезжает на группу людей у крыльца. По версии следствия, утром пьяный обвиняемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, поссорился с несколькими молодыми людьми и попытался въехать в оппонентов на автомобиле.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
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По данным суда, Курницкий обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц и нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Курницкому окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года", – говорится в сообщении.
Также с обвиняемого суд взыскал 1,8 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда четырем пострадавшим.
Официальный представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал РИА Новости, что Курницкий работал в Екатеринбурге в должности постового. В 2014 году он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, в связи с пьянством.
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МВД РФСвердловская областьРоссияПроисшествия
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