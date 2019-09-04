На Урале въехавший в толпу людей экс-полицейский получил девять лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Полевской городской суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-полицейского Дмитрия Курницкого, въехавшего летом 2018 года в толпу на внедорожнике в уральском городе Полевской, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 24 июня 2018 года, в День молодежи, в городе Полевской около пивного магазина. На видео, опубликованном на YouTube, видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser неожиданно трогается с места и наезжает на группу людей у крыльца. По версии следствия, утром пьяный обвиняемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, поссорился с несколькими молодыми людьми и попытался въехать в оппонентов на автомобиле.

По данным суда, Курницкий обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц и нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Курницкому окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года", – говорится в сообщении.

Также с обвиняемого суд взыскал 1,8 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда четырем пострадавшим.