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РИА Новости

ЕР призвала ускорить переход на цифровизацию отчетности в школах

14:59 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовШкольный "электронный дневник"
Школьный электронный дневник
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает ускорить переход на полную цифровизацию отчетной деятельности в школах, чтобы снизить "бумажную" нагрузку на учителей, соответствующее обращение будет направлено в Минпросвещения и Минобрнауки, сообщила координатор внутрипартийной площадки партии "Благополучие человека", ректор РГСУ Наталья Починок.
"В тот момент, когда есть возможность очевидная представить это (материалы отчётности - ред.) в электронной форме - нет, на тебе: надо обязательно продублировать это с печатью и подписью организации! Цифровые технологии внедряются, но это никак не влияет на сокращение бюрократической нагрузки", - заявила Починок.
Заседание дискуссионной площадки ЕР на тему "Антибюрократическая учительская инициатива" состоялось в среду. В рамках заседания прошли "нулевые чтения" законопроекта Минпросвещения РФ "О внесении изменений в статьи 6 и 8 закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части уменьшения административной нагрузки учителей).
В проекте резолюции заседания говорится, что "Единая Россия" направит обращения в министерство просвещения и министерство науки и высшего образования РФ с рекомендацией ускорить переход на полную цифровизацию отчетной деятельности.
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"Это позволит исключить дублирование информации "на бумагу" и сэкономить время педагога, затрачиваемое на внесение одной и той же информации на разные носители", - говорится в проекте резолюции.
Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии на тему: Антибюрократическая учительская инициатива. Участие в обсуждениях приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества.
Наибольшее количество предлагаемых мер касалось повышения эффективности электронного документооборота; унификации форм отчетности; уменьшения объема данных, заносимых в электронный журнал; наполнения сайтов образовательных организаций актуальной информацией; пересмотра аттестационных процедур для учителей и ряда других вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам региональных дискуссий в центральный исполком партии поступило более 5 тысяч предложений по уменьшению "бумажной" нагрузки на преподавателей.
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