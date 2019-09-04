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РИА Новости

Власти Кузбасса рассказали о действиях для улучшения воздуха в Новокузнецке

14:51 04.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВид на город Новокузнецк
Вид на город Новокузнецк
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Вид на город Новокузнецк. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Власти Кузбасса рассказали о мерах для улучшения воздуха, загрязненного выбросами от промышленных предприятий в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в ответе на запрос в департаменте природных ресурсов и экологии региона.
Ранее сообщалось, что Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. В список вошел и Новокузнецк.
"Новокузнецк вошел в число 12 городов федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", в которых совокупный объем вредных выбросов в атмосферу к 2024 году должен быть снижен на 22%. Причем уже к концу 2019 года планируется достичь снижения в 4%", – говорится в ответе.
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Отмечается, что уже заключены четырехсторонние соглашения со всеми промышленными предприятиями – участниками проекта "Чистый воздух" (Минприроды, Росприроднадзор, правительство Кузбасса, промышленные предприятия) о реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Новокузнецка.
"Специально созданный проектный комитет разработал комплексный план мероприятий по снижению выбросов в воздух города Новокузнецка до 2024 года. В соответствии с ним на весь период реализации проекта объем финансирования составляет 17,4 миллиарда рублей. Подчеркивается, что в комплексный план входят 24 мероприятия по пяти направлениям: "Транспорт", "Теплоэнергетика", "Промышленные предприятия", "Мониторинг" и "Прочие мероприятия", – отмечается в ответе.
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Так, в транспортной сфере планируется обновление общественного транспорта - покупка электротранспорта, а также перевод на газомоторное топливо. В 2019 году для Новокузнецка уже купили четыре городских автобуса, использующих метан в качестве моторного топлива. По направлению "Теплоэнергетика" запланирована газификации частного сектора, модернизация и капремонт мощностей теплоэнергетического комплекса. Направление "Промышленные предприятия" включает внедрение на крупных промышленных предприятиях новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазовых очистных сооружений.
"В частности, "ЕВРАЗ ЗСМК" планирует модернизацию электрофильтров на котлах, строительство серогазоочистки, внедрение технологии конечного охлаждения коксового газа и другие. Реализация мероприятий позволит предприятию к 2024 году снизить выбросы на 56,1 тысяч тонн. "РУСАЛ Новокузнецк" в рамках проекта продолжает реализовывать мероприятия, направленные на внедрение технологии "Экологический Содерберг". Благодаря природоохранным мероприятиям РУСАЛ планирует к 2024 году снизить выбросы в воздух на 2,9 тысячи тонн", - отмечается в сообщении.
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