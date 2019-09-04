Власти Кузбасса рассказали о действиях для улучшения воздуха в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Власти Кузбасса рассказали о мерах для улучшения воздуха, загрязненного выбросами от промышленных предприятий в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в ответе на запрос в департаменте природных ресурсов и экологии региона.

Ранее сообщалось, что Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. В список вошел и Новокузнецк.

"Новокузнецк вошел в число 12 городов федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", в которых совокупный объем вредных выбросов в атмосферу к 2024 году должен быть снижен на 22%. Причем уже к концу 2019 года планируется достичь снижения в 4%", – говорится в ответе.

Отмечается, что уже заключены четырехсторонние соглашения со всеми промышленными предприятиями – участниками проекта "Чистый воздух" (Минприроды, Росприроднадзор, правительство Кузбасса, промышленные предприятия) о реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Новокузнецка.

"Специально созданный проектный комитет разработал комплексный план мероприятий по снижению выбросов в воздух города Новокузнецка до 2024 года. В соответствии с ним на весь период реализации проекта объем финансирования составляет 17,4 миллиарда рублей. Подчеркивается, что в комплексный план входят 24 мероприятия по пяти направлениям: "Транспорт", "Теплоэнергетика", "Промышленные предприятия", "Мониторинг" и "Прочие мероприятия", – отмечается в ответе.

Так, в транспортной сфере планируется обновление общественного транспорта - покупка электротранспорта, а также перевод на газомоторное топливо. В 2019 году для Новокузнецка уже купили четыре городских автобуса, использующих метан в качестве моторного топлива. По направлению "Теплоэнергетика" запланирована газификации частного сектора, модернизация и капремонт мощностей теплоэнергетического комплекса. Направление "Промышленные предприятия" включает внедрение на крупных промышленных предприятиях новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазовых очистных сооружений.