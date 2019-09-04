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РИА Новости

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари

14:49 04.09.2019
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© Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт в Грузии
Обменный пункт в Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обменный пункт в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 сен – РИА Новости. Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор.
Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго. Если официальный курс Нацбанка Грузии на 21-22 июня составлял 2,78 лари за доллар, то к 1 августа он достиг антирекорда - 2,9718 лари. Курс на 4 сентября близок к этому уровню - 2,9683 лари. То есть суммарно лари по отношению к доллару обесценился на 6,4%.
"Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии 4 сентября принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 7%", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что в августе годовая инфляция в стране составила 4,9%, превысив цель, в том числе, из-за ослабления национальной валюты. "Комитет готов продолжить ужесточение монетарной политики до тех пор, пока давление со стороны обменного курса (лари - ред.) не снизится", - указывается в заявлении.
МИД Грузии
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Согласно прогнозу Нацбанка Грузии, инфляция останется выше целевого уровня в 3% в текущем году, но начнет замедляться в марте 2020 года и будет близкой к цели в среднесрочной перспективе.
Регулятор будет следить за развитием событий в экономике и на финансовых рынках и будет использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой стабильности, в том числе готов при необходимости провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике. Пока его следующее заседание запланировано на 23 октября.
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