В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 4 сен – РИА Новости. Польша открыта для предложений "Газпрома" по поставкам газа после 2022 года, но есть много предложений от других поставщиков, заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Вожняк на полях международного экономического форума в Крынице-Здруй.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG импортировала из России на 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году (на 6,4%). Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров. Ранее в среду Вожняк заявил, что PGNiG не будет заключать новый контракт с "Газпромом".

Позднее, отвечая на вопрос журналистов о возможности продолжения сотрудничества с "Газпромом", глава PGNiG сказал: "Мы ожидаем предложений". "У обеих сторон одинаковые права: Мы можем предложить, нам могут предложить", - добавил он.

Он также заявил, что PGNiG имеет много предложений от других возможных поставщиков. "У нас много предложений и на сжиженный, и на природный газ со всего мира", - сказал Вожняк.