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РИА Новости

В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа

14:47 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 4 сен – РИА Новости. Польша открыта для предложений "Газпрома" по поставкам газа после 2022 года, но есть много предложений от других поставщиков, заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Вожняк на полях международного экономического форума в Крынице-Здруй.
Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG импортировала из России на 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году (на 6,4%). Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров. Ранее в среду Вожняк заявил, что PGNiG не будет заключать новый контракт с "Газпромом".
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Позднее, отвечая на вопрос журналистов о возможности продолжения сотрудничества с "Газпромом", глава PGNiG сказал: "Мы ожидаем предложений". "У обеих сторон одинаковые права: Мы можем предложить, нам могут предложить", - добавил он.
Он также заявил, что PGNiG имеет много предложений от других возможных поставщиков. "У нас много предложений и на сжиженный, и на природный газ со всего мира", - сказал Вожняк.
Недавно PGNiG подписал несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в 2019–2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год - по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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PGNiGГазпромПольшаРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Я уверен, что чем ближе будет дата 31 декабря 2021 года, тем назойливей и выгодней будут предложения и просьбы от поляков!
4 сентября, 15:16
Дмитрий
1801000
А как же американский правильный газ , не прокатывает продать некому??
4 сентября, 14:50
ИСИван Семёнов
1310000
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