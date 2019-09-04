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РИА Новости

СМИ назвали кандидатов на пост главы МАГАТЭ

14:44 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИсполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо и исполняющий обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ претендуют на пост генерального директора организации, сообщает агентство Рейтер.
В среду Зербо на встрече с сотрудниками возглавляемой им организации объявил, что он стал кандидатом на пост главы МАГАТЭ, сообщил источник, который присутствовал на мероприятии. Феруцэ, как пишет агентство, занимает сейчас пост временно исполняющего обязанности главы организации и "претендует на то, чтобы стать" ее полноправным руководителем.
Таким образом, кандидатами на должность гендиректора организации пока являются три человека. Ранее сообщалось, что на пост гендиректора МАГАТЭ также претендует постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси.
Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В конце июля Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ.
Рафаэль Гросси
6 августа, 10:14РИА Новости
Аргентина попросила Россию поддержать ее кандидата на пост главы МАГАТЭ
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Лассина ЗербоМАГАТЭВ мире
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