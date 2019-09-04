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РИА Новости

Косачев проведет встречу с сенатором США Майклом Ли

14:43 04.09.2019 (обновлено: 15:47 04.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, как ожидается, в пятницу проведет встречу с американским сенатором Майклом Ли, сообщили РИА Новости в среду в аппарате СФ.
"Как ожидается, в пятницу планируется проведение встречи главы комитета по международным делам Константина Косачева и сенатора США Майкла Ли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мероприятие проводится по инициативе американской стороны, для сенатора США запланирован в Москве ряд встреч.
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В свою очередь глава международного комитета Совфеда сообщил, что данный визит - инициатива самого американского сенатора.
"Приезд сенатора в Москву - инициатива самого американца. Разумеется, откликнулся на предложение о встрече в Совете Федерации - мы с российской стороны никогда не уходили от подобных контактов, более того - считаем их особо востребованными в общем контексте двусторонних отношений на данном этапе", - сказал Косачев РИА Новости.
По его словам, остаётся понять, с какими настроениями господин Ли приезжает в Москву и "насколько он готов прилагать усилия к возобновлению полноценного диалога по парламентской линии". Это и покажет встреча, заключил Косачев.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияПолитика
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