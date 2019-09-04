Парижский суд оштрафовал основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Парижский суд приговорил основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ к штрафу в 500 евро условно за ношение деревянной дубинки на акции протеста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сам Друэ на вынесение вердикта не прибыл.

Port d'arme prohibé: Éric Drouet condamné à 500 euros d'amende avec sursis https://t.co/7V0DAgVJov pic.twitter.com/D1JcaqrTMo — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2019

В ходе судебного слушания 5 июня прокурор потребовал в качестве наказания для Друэ четыре месяца тюремного заключения условно и штрафа в размере 500 евро.

Адвокат Друэ Кеопс Лара назвал решение суда "скорее положительным" и сказал, что его клиент чувствует облегчение. Вместе с тем, он отметил, что приговор суда будет обжалован.

Друэ, который является одним из инициаторов первой акции "желтых жилетов", был дважды задержан правоохранительными органами в ходе манифестаций 22 декабря и 2 января за организацию несогласованных акций. За организацию этих акций в марте его приговорили к штрафу в 2000 тысячи евро, из них 500 евро условно. На акцию 22 декабря он принес с собой деревянную дубинку. По словам Друэ и его адвоката, он просто забыл достать ее из рабочего рюкзака, где возил постоянно.