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РИА Новости

Парижский суд оштрафовал основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ

14:42 04.09.2019 (обновлено: 15:01 04.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Парижский суд приговорил основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ к штрафу в 500 евро условно за ношение деревянной дубинки на акции протеста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сам Друэ на вынесение вердикта не прибыл.
В ходе судебного слушания 5 июня прокурор потребовал в качестве наказания для Друэ четыре месяца тюремного заключения условно и штрафа в размере 500 евро.
Адвокат Друэ Кеопс Лара назвал решение суда "скорее положительным" и сказал, что его клиент чувствует облегчение. Вместе с тем, он отметил, что приговор суда будет обжалован.
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Друэ, который является одним из инициаторов первой акции "желтых жилетов", был дважды задержан правоохранительными органами в ходе манифестаций 22 декабря и 2 января за организацию несогласованных акций. За организацию этих акций в марте его приговорили к штрафу в 2000 тысячи евро, из них 500 евро условно. На акцию 22 декабря он принес с собой деревянную дубинку. По словам Друэ и его адвоката, он просто забыл достать ее из рабочего рюкзака, где возил постоянно.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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