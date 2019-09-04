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РИА Новости

В Липецкой области загорелся полигон ТБО

14:41 04.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов загорелся на площади 500 квадратных метров в Данковском районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 1,8 километра от населенного пункта Репец обнаружено загорание на полигоне твердых бытовых отходов на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты уже провели замеры содержания вредных веществ в воздухе, допустимые нормы не превышены.
"Сотрудники пожарного надзора проводят действия по установлению и привлечению виновных лиц к ответственности", - отметил представитель ведомства.
По данным МЧС, к ликвидации пожара в настоящее время привлечены 16 человек и 12 единиц техники.
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