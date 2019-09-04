В Липецкой области загорелся полигон ТБО

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов загорелся на площади 500 квадратных метров в Данковском районе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 1,8 километра от населенного пункта Репец обнаружено загорание на полигоне твердых бытовых отходов на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты уже провели замеры содержания вредных веществ в воздухе, допустимые нормы не превышены.

"Сотрудники пожарного надзора проводят действия по установлению и привлечению виновных лиц к ответственности", - отметил представитель ведомства.