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РИА Новости

Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск Кочаряна

14:43 04.09.2019 (обновлено: 15:07 04.09.2019)
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. Конституционный суд Армении частично удовлетворил в среду иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, оспаривавшего конституционность положений, на основании которых он был арестован, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать несоответствующей конституции и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса "Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование" по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой", - говорится в решении, которое огласил председатель КС Грайр Товмасян.
Статья УПК, предусматривающая основание для применения меры пресечения, признана соответствующей конституции.
Как заявил журналистам адвокат Кочаряна Арам Вардеванян, решение КС свидетельствует о том, что арест Кочаряна нарушает его право на личную свободу. "Если не решена проблема неприкосновенности, то арест не может применяться", - сказал Вардеванян.
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По его словам, дальнейшие шаги, направленные на изменение меры пресечения Кочаряна, защита предпримет после ознакомления с текстом решения. Ранее сообщалось, что заседание суда первой инстанции по делу Кочаряна назначено на 12 сентября.
КС Армении приступил к рассмотрению иска 3 сентября. Ранее Вардеванян заявил РИА Новости, что рассматриваемый иск касается вопросов, связанных с арестом и обстоятельствами, исключающими уголовное преследование. По его словам, в уголовно-процессуальном кодексе существуют правовые пробелы - у лиц с особым статусом, наделенных неприкосновенностью, соответствующей защитой, нет правовых гарантий, предусмотренных процессуальным документом, а именно уголовно-процессуальным кодексом.
Он сообщил, что поводом для обращения стало принятое 15 ноября 2018 года решение Кассационного суда о повторном аресте Кочаряна. Тогда Кассационный суд отменил решение Апелляционного суда, освободившего экс-президента с учетом его неприкосновенности. Адвокат подчеркнул, что хотя в уголовно-процессуальном кодексе не было механизма применения ареста в отношении лиц, наделенных неприкосновенностью, Кассационным судом была дана трактовка, нарушающая презумпцию невиновности, право на личную свободу, принцип правовой определенности и справедливого судопроизводства. Именно для защиты этих прав и искоренения нарушений было подано обращение в Конституционный суд, причиной всего этого, в конечном счете, является отсутствие соответствующих регулирований в уголовно-процессуальном кодексе, заявил адвокат.
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Ранее другой адвокат Кочаряна Айк Алумян заявил, что если Конституционный суд примет все доводы, которые привела защита вместе с ее трактовками, то Кочарян должен быть незамедлительно освобожден, а уголовное преследование прекращено. Он отметил, что КС рассматривает вопрос не освобождения или прекращения уголовного преследования, а соответствия конституции положений закона, применяемого в отношении Кочаряна, а также трактовку этих положений судом общей юрисдикции.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.

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