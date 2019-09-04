Пожары в Сибири не угрожают людям и населенным пунктам, заявили в МЧС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. В пятикилометровой зоне от пожаров в Сибири населенных пунктов нет, угроза людям отсутствует, сообщил журналистам первый замминистра ГУМЧС РФ Александр Чуприян.
"В пятикилометровой зоне от пожаров в Сибири населенных пунктов нет. Сейчас обстановка абсолютно фоновая, не вызывающая никаких сомнений, что кто-то пострадает, какой-то населенный пункт... Ни один человек не пострадал, ни один дом не сгорел, ни один объект экономики не был подвержен угрозе. В принципе, задача выполняется", - сказал Чуприян.
По данным регионального лесопожарного центра, пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском районах Красноярского края. В тушении участвуют 261 человек. Площадь лесных пожаров в регионе за сутки уменьшилась на три тысячи гектаров - до 184,7 тысячи гектаров.