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РИА Новости

Пожары в Сибири не угрожают людям и населенным пунктам, заявили в МЧС

14:42 04.09.2019
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. В пятикилометровой зоне от пожаров в Сибири населенных пунктов нет, угроза людям отсутствует, сообщил журналистам первый замминистра ГУМЧС РФ Александр Чуприян.
"В пятикилометровой зоне от пожаров в Сибири населенных пунктов нет. Сейчас обстановка абсолютно фоновая, не вызывающая никаких сомнений, что кто-то пострадает, какой-то населенный пункт... Ни один человек не пострадал, ни один дом не сгорел, ни один объект экономики не был подвержен угрозе. В принципе, задача выполняется", - сказал Чуприян.
Ликвидация лесных пожаров
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По данным регионального лесопожарного центра, пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском районах Красноярского края. В тушении участвуют 261 человек. Площадь лесных пожаров в регионе за сутки уменьшилась на три тысячи гектаров - до 184,7 тысячи гектаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуГУ МЧСАлександр ЧуприянКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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