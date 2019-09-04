Пожары в Сибири не угрожают людям и населенным пунктам, заявили в МЧС

"В пятикилометровой зоне от пожаров в Сибири населенных пунктов нет. Сейчас обстановка абсолютно фоновая, не вызывающая никаких сомнений, что кто-то пострадает, какой-то населенный пункт... Ни один человек не пострадал, ни один дом не сгорел, ни один объект экономики не был подвержен угрозе. В принципе, задача выполняется", - сказал Чуприян.