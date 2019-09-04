Ростуризм надеется на скорое утверждение стратегии развития туризма

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова надеется, что в ближайшее время утвердят стратегию развития туризма РФ до 2035 года, разработанную министерством экономического развития и Федеральным агентством по туризму.

"Стратегия развития туризма РФ до 2035 года уже разработана министерством экономического развития, Федеральным агентством по туризму и внесена в правительство РФ. Буквально в самые ближайшие недели, может быть, и дни мы ждем ее утверждение", - сказала она на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам Догузовой, следующим тактическим шагом, после того как стратегия будет принята, станет разработка плана мероприятий, которые будут направлены на реализацию этой стратегии.

"Стратегия - это документ верхнего уровня и не содержит тактических мероприятий, но они лягут в основу плана по реализации этой стратегии. Этот план до конца 2019 года будет внесён в правительство РФ", - уточнила руководитель ведомства.

"Мы уже начали работу над этим планом во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с коллегами-инвесторами, без которых ничего в туризме произойти не может, с туроператорами и со всеми вовлеченными министерствами и ведомствами", - отметила спикер.