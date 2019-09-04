Антикоррупционное бюро допросило экс-президента Латвии, сообщили СМИ

Будут умирать как миленькие. Экс-президент Латвии о солдатах НАТО Вайру Вике-Фрейбергу поймали польские журналисты и давай вопрошать – будут ли натовцы умирать за Латвию. Странно, вроде поляки, а вопросы, как у русских. Конечно, будут – куда денутся.