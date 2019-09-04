Антикоррупционное бюро допросило экс-президента Латвии, сообщили СМИ

РИГА, 4 сен – РИА Новости. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии допросило во вторник экс-президента Латвии Раймонда Вейониса, сообщило информационное агентство LETA ссылаясь на свои источники.
Более подробная информация о допросе Вейониса не предоставляется. KNAB ситуацию не комментирует.
"Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник допрашивало экс-президента Латвии Раймонда Вейониса", - сообщает LETA.
По данным агентства, KNAB совместно с Советом по конкуренции (СК) осуществляет санкционированные судом действия на основании подозрений о возможной причастности по крайней мере десяти крупных строительных компаний к преступным действиям и нарушениям закона о конкуренции.
KNAB начало уголовный процесс 19 сентября 2018 года о взяточничестве в крупном размере, превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В свою очередь СК проводит расследование о возможных нарушениях закона о конкуренции - картельном соглашении.
Вейонис сложил полномочия президента Латвии в июле 2019 года. Он занимал этот пост четыре года.