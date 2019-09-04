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РИА Новости

Киев препятствует работе журналистов в Станице Луганской, заявили в ЛНР

14:31 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинское представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в создании препятствий работе журналистов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже ЛНР и Киев заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.
"Украинская сторона продолжает затягивать начало ремонтно-восстановительных работ моста через реку Северский Донец на участке разведения № 1 в районе населенного пункта Станица Луганская… С целью недопущения распространения информации о бездействии украинских специалистов, представители украинской стороны в СЦКК препятствуют работе журналистов в районе проведения работ", - сказал Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, в присутствии международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ украинские специалисты "изображают бурную деятельность", но как только сотрудники миссии покидают данный район, все работы прекращаются.
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"Непристойное поведение представителей украинской стороны доходит до физического насилия в отношении представителей республиканских СМИ", - сообщил офицер пресс-службы.
Филипоненко уточнил, что во вторник представитель украинской стороны в СЦКК проявил агрессию в отношении корреспондента Государственной телерадиокомпании ЛНР, снимавшего репортаж на мосту у Станицы Луганской, хватал за руки представителя съемочной группы и пытался отобрать у него камеру. "Данные действия являются не только грубым нарушением 34 статьи конституции Украины, гарантирующей свободу слова граждан, но и физической агрессией, угрожающей здоровью сотрудников СМИ", - подытожил Филипоненко.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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