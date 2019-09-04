Киев препятствует работе журналистов в Станице Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинское представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в создании препятствий работе журналистов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже ЛНР и Киев заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.

"Украинская сторона продолжает затягивать начало ремонтно-восстановительных работ моста через реку Северский Донец на участке разведения № 1 в районе населенного пункта Станица Луганская… С целью недопущения распространения информации о бездействии украинских специалистов, представители украинской стороны в СЦКК препятствуют работе журналистов в районе проведения работ", - сказал Филипоненко.

По данным Народной милиции ЛНР, в присутствии международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ украинские специалисты "изображают бурную деятельность", но как только сотрудники миссии покидают данный район, все работы прекращаются.

"Непристойное поведение представителей украинской стороны доходит до физического насилия в отношении представителей республиканских СМИ", - сообщил офицер пресс-службы.

Филипоненко уточнил, что во вторник представитель украинской стороны в СЦКК проявил агрессию в отношении корреспондента Государственной телерадиокомпании ЛНР, снимавшего репортаж на мосту у Станицы Луганской, хватал за руки представителя съемочной группы и пытался отобрать у него камеру. "Данные действия являются не только грубым нарушением 34 статьи конституции Украины, гарантирующей свободу слова граждан, но и физической агрессией, угрожающей здоровью сотрудников СМИ", - подытожил Филипоненко.