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РИА Новости

Полагаться на возможность новой отсрочки Brexit не стоит, заявили в ЕК

14:28 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости, Мария Князева. Жители и бизнес Евросоюза не должны полагаться на возможность очередной отсрочки Brexit в своей подготовке к жесткому "разводу" Британии и ЕС, говорится в документе Еврокомиссии, которая отвечает за выработку условий Brexit со стороны ЕС.
"Всего через восемь недель наступает дедлайн (выхода Британии из ЕС - ред.) - 31 октября 2019 года. Оставшееся короткое время и политическая ситуация в Соединенном Королевстве увеличили риск того, что Великобритания выйдет в эту дату без соглашения", - отмечается в нем.
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ЕК призывает всех, кого коснётся процесс "развода", продолжать готовиться ко всем возможным вариантам Brexit.
"Они не должны полагаться на предположение, что Соединенное Королевство запросит третью отсрочку (даты Brexit - ред.), и что она будет согласована Евросоветом до 31 октября", - отмечается в документе.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоветБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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