Полагаться на возможность новой отсрочки Brexit не стоит, заявили в ЕК

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости, Мария Князева. Жители и бизнес Евросоюза не должны полагаться на возможность очередной отсрочки Brexit в своей подготовке к жесткому "разводу" Британии и ЕС, говорится в документе Еврокомиссии, которая отвечает за выработку условий Brexit со стороны ЕС.

"Всего через восемь недель наступает дедлайн (выхода Британии из ЕС - ред.) - 31 октября 2019 года. Оставшееся короткое время и политическая ситуация в Соединенном Королевстве увеличили риск того, что Великобритания выйдет в эту дату без соглашения", - отмечается в нем.

ЕК призывает всех, кого коснётся процесс "развода", продолжать готовиться ко всем возможным вариантам Brexit.