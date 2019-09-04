Машков: первой премьерой сезона в "Табакерке" станет спектакль "Ревизор"

"Первой премьерой, которая состоится в ноябре, станет "Ревизор" в постановке Сергея Газарова. Репетиции уже идут. Непросто, но радостно. Два спектакля буду ставить я. На исторической сцене – "Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро", и на сцене на Сухаревской – "А.Н.О." по произведению Агаты Кристи "10 маленьких индейцев", - сообщил Машков.

"Во-первых, будет запущен именной поезд Олега Табакова, где будет рассказана вся его жизнь. А также с сентября по декабрь будет проходить фестиваль учеников Табакова "Атом солнца", в котором примут участие МХТ им. Чехова, Театр Наций, Таганка, Губернский театр и наш Театр Олега Табакова. Также пройдут мастер-классы", - сказал Машков.