Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T14:28Z
https://ria.ru/20190904/1558290762.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155002/84/1550028444_0:348:2898:1978_1036x0_80_0_0_09839f3f302808fbc32a8b56a28f3d8f.jpg
РИА Новости
Культура

Машков: первой премьерой сезона в "Табакерке" станет спектакль "Ревизор"

14:28 04.09.2019
205
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 нваря 2019
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 нваря 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первой премьерой нового сезона в Театре Олега Табакова станет спектакль "Ревизор" в постановке Сергея Газарова, рассказал в среду на сборе труппы художественный руководитель театра Владимир Машков.
"Первой премьерой, которая состоится в ноябре, станет "Ревизор" в постановке Сергея Газарова. Репетиции уже идут. Непросто, но радостно. Два спектакля буду ставить я. На исторической сцене – "Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро", и на сцене на Сухаревской – "А.Н.О." по произведению Агаты Кристи "10 маленьких индейцев", - сообщил Машков.
Худрук также рассказал, что в театре пройдет ряд мероприятий, посвященных Табакову, которого он назвал "нашим главным хранителем".
"Во-первых, будет запущен именной поезд Олега Табакова, где будет рассказана вся его жизнь. А также с сентября по декабрь будет проходить фестиваль учеников Табакова "Атом солнца", в котором примут участие МХТ им. Чехова, Театр Наций, Таганка, Губернский театр и наш Театр Олега Табакова. Также пройдут мастер-классы", - сказал Машков.
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Вчера, 13:35Культура
Главным событием сезона в "Ленкоме" станет новый спектакль Марка Захарова
500010
КультураВладимир МашковОлег Табаков
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Главным событием сезона в "Ленкоме" станет новый спектакль Марка Захарова
РИА
Новости
Сергей Кирпиченко
Посольство в Египте открыло книгу соболезнований из-за смерти Кирпиченко
Кабул
Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Полагаться на возможность новой отсрочки Brexit не стоит, заявили в ЕК
Лента
новостей
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
Памфилова заявила о цензуре в материале AP по итогам интервью с ней
Оформление полисов ОСАГО и каско
Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак прокомментировал сообщение о конфликте "Роснефти" и "Транснефти"
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов надеется, что Путин поручит ГП проверить дела против бизнеса
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
"Трансмашхолдинг" назвал планируемые сроки начала поставок вагонов Египту
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии призвал увеличить возрастной ценз субсидирования билетов в ДФО
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
Актриса Нина Ургант на церемонии вручения премии Золотая маска
Медведев поздравил актрису Нину Ургант с 90-летием
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ВТБ поспорил с Орешкиным о вероятности рецессии в России в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают вертолет Ка-226Т
Путин рассказал Моди о преимуществах вертолетов Ка-226Т
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО считает диалог с Минском в сфере контроля за вооружениями необходимым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния