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РИА Новости

Посольство в Египте открыло книгу соболезнований из-за смерти Кирпиченко

14:27 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Кирпиченко
Сергей Кирпиченко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
КАИР, 4 сен - РИА Новости. Книгу соболезнований открыли в посольстве России в Египте в среду в связи со смертью главы диппредставительства Сергея Кирпиченко.
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался утром в понедельник в каирской больнице в возрасте 68 лет.
Египетские высокопоставленные дипломаты и общественные деятели уже с утра пришли оставить свою запись в Книге соболезнований в представительстве РФ в Каире. Среди посетителей также граждане других арабских и зарубежных стран, с которыми Кирпиченко был знаком и взаимодействовал на протяжении своей долгой дипломатической карьеры.
Почтить память посла пришли и представители русскоязычной диаспоры, а также обучавшиеся в СССР и России египтяне.
Бывший чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в РФ Иззат Саад
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Сергей КирпиченкоРоссияЕгипетВ мире
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