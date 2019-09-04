Посольство в Египте открыло книгу соболезнований из-за смерти Кирпиченко

КАИР, 4 сен - РИА Новости. Книгу соболезнований открыли в посольстве России в Египте в среду в связи со смертью главы диппредставительства Сергея Кирпиченко.

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался утром в понедельник в каирской больнице в возрасте 68 лет.

Египетские высокопоставленные дипломаты и общественные деятели уже с утра пришли оставить свою запись в Книге соболезнований в представительстве РФ в Каире. Среди посетителей также граждане других арабских и зарубежных стран, с которыми Кирпиченко был знаком и взаимодействовал на протяжении своей долгой дипломатической карьеры.