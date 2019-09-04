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РИА Новости

В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа

14:27 04.09.2019 (обновлено: 14:55 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Муж пациентки рассказал, что в ночь на 3 сентября они вместе пили алкогольные напитки в ресторанах. Вернувшись в отель, пострадавшая решила принять снотворное, чтобы не слышать храпа. После этого ей стало плохо, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины отравление медикаментами.
Мужчина отметил, что супруга постоянно пила снотворное, чтобы храп не мешал ей спать. По его словам, таблетки постоянно были у нее при себе.
Полиция проводит проверку по факту госпитализации бразильянки.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 14:45РИА Новости
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
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МоскваБразилияПроисшествия
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