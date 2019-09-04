В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа

Муж пациентки рассказал, что в ночь на 3 сентября они вместе пили алкогольные напитки в ресторанах. Вернувшись в отель, пострадавшая решила принять снотворное, чтобы не слышать храпа. После этого ей стало плохо, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины отравление медикаментами.