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РИА Новости

Москва стала лидером в России по снижению выбросов парниковых газов

14:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москва стала лидером в номинации "Лучший субъект РФ в области снижения выбросов парниковых газов" в конкурсе "Климат и ответственность - 2019", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Решением конкурсной комиссии в номинации "Лучший субъект РФ в области снижения выбросов парниковых газов": 1 место присуждено Москве, 2 место – Ямало-Ненецкий автономный округ, 3 место – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс проводился по следующим номинациям: "Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающих более 150 тысяч тонн СО2-эквивалента в год", "Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающие менее 150 тысяч тонн СО2-эквивалента в год" и "Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов".
Итоги конкурса подводились в рамках Климатического форума, который проходит в столице.
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Всероссийский конкурс "Климат и ответственность" проводится при поддержке министерства экономического развития РФ и министерства природных ресурсов и экологии РФ. Основная цель конкурса – содействие сокращению выбросов парниковых газов в Российской Федерации к 2020 году до уровня не более 75% от уровня 1990 года.
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