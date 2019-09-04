Москва стала лидером в России по снижению выбросов парниковых газов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Москва стала лидером в номинации "Лучший субъект РФ в области снижения выбросов парниковых газов" в конкурсе "Климат и ответственность - 2019", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Решением конкурсной комиссии в номинации "Лучший субъект РФ в области снижения выбросов парниковых газов": 1 место присуждено Москве, 2 место – Ямало-Ненецкий автономный округ, 3 место – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс проводился по следующим номинациям: "Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающих более 150 тысяч тонн СО2-эквивалента в год", "Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающие менее 150 тысяч тонн СО2-эквивалента в год" и "Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов".

Итоги конкурса подводились в рамках Климатического форума, который проходит в столице.