Эксперт рассказал, чем опасен конфликт в Йемене для всего Ближнего Востока

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Конфликт в Йемене опасен дестабилизацией всего Ближнего Востока, в частности, сейчас начинается борьба за влияние между странами-участниками арабской коалиции, Саудовской Аравией и ОАЭ, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

"Дело идет к тому, чтобы юг оказался зоной борьбы за влияние со стороны внешних сил-участников арабской коалиции (то есть, ОАЭ и Саудовской Аравией). Попытка раздела юга на зоны влияния между иностранными региональными державами… неминуемо приведет к расколу всей Аравии, дестабилизации, может привести к взрыву чудовищной силы всей ситуации на Ближнем Востоке", - заявил эксперт на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что оценивает йеменский конфликт "как занимающий высокий рейтинг (важности) в перечне конфликтов на Ближнем Востоке".

По оценке эксперта, ситуация в стране осложняется тем, что там "сформировалась группа лиц, крайне заинтересованная в продолжении этой войны, за счет, естественно, своего народа".

"Эта группа… для запуска нового витка напряженности на юге использовала террористов, потому что все началось с терактов в Адене 1 августа по полицейским силам. Такая связь между торговцами кровью йеменского народа и террористами существует - это тоже очень характерный элемент современных гибридных войн на всем Ближнем Востоке", - отметил Серебров.

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.

Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.