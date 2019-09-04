Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T14:22Z
https://ria.ru/20190904/1558290395.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155813/06/1558130673_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3a00d02c298bd72943635846f1b7c214.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, чем опасен конфликт в Йемене для всего Ближнего Востока

14:22 04.09.2019
206
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Конфликт в Йемене опасен дестабилизацией всего Ближнего Востока, в частности, сейчас начинается борьба за влияние между странами-участниками арабской коалиции, Саудовской Аравией и ОАЭ, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

"Дело идет к тому, чтобы юг оказался зоной борьбы за влияние со стороны внешних сил-участников арабской коалиции (то есть, ОАЭ и Саудовской Аравией). Попытка раздела юга на зоны влияния между иностранными региональными державами… неминуемо приведет к расколу всей Аравии, дестабилизации, может привести к взрыву чудовищной силы всей ситуации на Ближнем Востоке", - заявил эксперт на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что оценивает йеменский конфликт "как занимающий высокий рейтинг (важности) в перечне конфликтов на Ближнем Востоке".
По оценке эксперта, ситуация в стране осложняется тем, что там "сформировалась группа лиц, крайне заинтересованная в продолжении этой войны, за счет, естественно, своего народа".
"Эта группа… для запуска нового витка напряженности на юге использовала террористов, потому что все началось с терактов в Адене 1 августа по полицейским силам. Такая связь между торговцами кровью йеменского народа и террористами существует - это тоже очень характерный элемент современных гибридных войн на всем Ближнем Востоке", - отметил Серебров.
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
13:25РИА Новости
В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
Во вторник представители Переходного совета прибыли в Джидду по приглашению властей Саудовской Аравии, которые пытаются наладить диалог между сторонами конфликта на юге Йемена. Однако международно признанное правительство Йемена заявило, что не считает нужным вести переговоры с захватившим юг страны Переходным советом Южного Йемена без договоренности с ОАЭ, чьей поддержкой пользуются сепаратисты.
Йеменский мальчик машет национальным флагом
2 сентября, 20:15РИА Новости
Политические силы на юге Йемена создадут Совет национального спасения
111000
Обсудить 0
Саудовская АравияЙеменОАЭВ мире
Рекомендуем
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Киев препятствует работе журналистов в Станице Луганской, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Кабул
Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Полиция в Нигерии
СМИ: в Нигерии атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев проведет встречу с сенатором США Майклом Ли
Участники акции протеста в Гонконге
Власти Гонконга не будут применять амнистию для протестующих
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Автомобиль силовиков подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
Памфилова заявила о цензуре в материале AP по итогам интервью с ней
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Стамбул
Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Москва стала лидером в России по снижению выбросов парниковых газов
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Акция протеста в Гонконге
Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния