Памфилова заявила о цензуре в материале AP по итогам интервью с ней

"Всю жизнь нас учат свободе слова и так далее, всем демократическим декларациям и ценностям. А с их стороны, я считаю, это полное неуважение. Это полное попирание всех норм. Они применили в полной мере пропаганду и цензуру. Я считаю это цензурой, поскольку вместо опубликования моего видеоинтервью, которое предполагалось, была написана субъективная статья, это мнение корреспондента, это не мое интервью, в которой были вставлены ссылки на какие-то мои фразы, которых вообще быть не могло. И ряд фраз были на половине прерванные, искажающие смысл. Там не было интервью. Просто статья с заданными вопросами, и мои какие-то выдернутые из контекста фразы должны были подтвердить правоту этого корреспондента", - сказала Памфилова журналистам.