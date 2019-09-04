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РИА Новости

Памфилова заявила о цензуре в материале AP по итогам интервью с ней

14:22 04.09.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что материал Associated Press по итогам интервью с ней в полной мере продемонстрировал пропаганду и цензуру.
Ранее сообщалось, что ЦИК направит на рассмотрение Общественной коллегии по жалобам на прессу все материалы, связанные с публикацией в Associated Press материала по итогам интервью с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
"Всю жизнь нас учат свободе слова и так далее, всем демократическим декларациям и ценностям. А с их стороны, я считаю, это полное неуважение. Это полное попирание всех норм. Они применили в полной мере пропаганду и цензуру. Я считаю это цензурой, поскольку вместо опубликования моего видеоинтервью, которое предполагалось, была написана субъективная статья, это мнение корреспондента, это не мое интервью, в которой были вставлены ссылки на какие-то мои фразы, которых вообще быть не могло. И ряд фраз были на половине прерванные, искажающие смысл. Там не было интервью. Просто статья с заданными вопросами, и мои какие-то выдернутые из контекста фразы должны были подтвердить правоту этого корреспондента", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что в комиссию по жалобам на прессу ЦИК передал полную аудиозапись интервью.
"Мы передали полную расшифровку - текст на русском и английском языке и тот продукт, который они выпустили - какие-то бессмысленные фрагменты видео и абсолютно ангажированная, абсолютно пропагандистская статья в худших традициях пропаганды с элементами цензуры", - подчеркнула Памфилова.
По ее словам, журналистам агентства, тем не менее, не будет отказано в аккредитации для работы в информационном центре ЦИК в единый день голосования.
"Они вот сейчас просятся к нам на аккредитацию. Мы народ не злопамятный, мы их аккредитуем, но я считаю, что, в конце концов, им должно быть стыдно за такую работу. Наши журналисты далеко ушли вперёд от тех учителей, которые пытались нам много лет рассказывать, как надо жить. Для меня это, честно говоря, шок: вроде такое уважаемое агентство - и такая недостойная совершенно (статья)", - добавила она.
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