Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T14:19Z
https://ria.ru/20190904/1558290106.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155332/79/1553327991_0:0:3091:1739_1036x0_80_0_0_8b2a0e0d0688d0d4ce6a8b4106a42fd6.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане запустили проект по доставке сельских пенсионеров в медцентры

14:19 04.09.2019
19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗнак "Инвалид"
Знак Инвалид
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Татарстан начал реализацию проекта, в рамках которого сельских пенсионеров старше 65 лет, в том числе маломобильных, доставляют в медицинские центры на обследование на специальных машинах, сообщили в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики.
"В республике в полном объеме началась реализация проекта по доставке сельских пенсионеров старше 65 лет в медицинские центры для проведения обследований. С этой целью автопарк комплексных центров социального обслуживания населения Татарстана пополнился на 43 машины", - сообщили в министерстве.
В министерстве отметили, что в Татарстане 43 муниципальных района, 98,7% населенных пунктов в этих районах – сельские, в которых проживают 156,5 тысячи лиц старше 65 лет. Среди них немало одиноких, маломобильных граждан, проживающих в населенных пунктах без транспортного сообщения. Благодаря новому автопарку социальным учреждениям удастся охватить медицинскими обследованиями, дополнительными скринингами, диспансеризацией всех, кто в этом нуждается.
Каждый из приобретённых автомобилей вмещает пять человек, в том числе одно место предназначено для людей в коляске. Специальная версия автомобиля оснащена аппарелью, по которой пассажир сможет заехать в автомобиль вместе с коляской.
Кабинет в школе
2 сентября, 19:32Республика Татарстан
Татарстан сдал к учебному году пять новых школ и семнадцать детсадов
Работа машин в муниципальных образованиях будет организована по модели "шаттл": автомобиль доставляет в медучреждение первую группу пожилых, во время прохождения ими медосмотра отправляется за второй партией, а доставив ее, отвозит первую и отправляется за третьей партией. Доставка первой партии пожилых в медицинскую организацию будет осуществляться ко времени взятия анализов – к 8 часам.
Для эффективного использования автотранспорта специалисты соцучреждений совместно с медицинскими организациями заранее составили списки пожилых, определили маршруты и графики движения автотранспорта, сделали пробные выезды автомобилей и уже получили первые положительные отклики. Некоторые пожилые сельчане впервые за много лет смогли доехать до медицинских организаций. Каждая машина в день сможет доставлять в медицинскую организацию 16 человек, время доставки в зависимости от расположения населенных пунктов составит от 35 минут до 1,5-2 часов.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
20 августа, 16:39Республика Татарстан
Глава Татарстана анонсировал новую программу по благоустройству дворов
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанТатарстанОбщество
Рекомендуем
Химкинский лес
Семь ООПТ создадут в Московской области до ноября 2019 года
РИА
Новости
Виды Камчатки
Туристы из КНР на 2-м месте среди иностранных путешественников на Камчатке
Школьный электронный дневник
ЕР призвала ускорить переход на цифровизацию отчетности в школах
Восточный Экономический форум
Камчатка заключит соглашение с "Роза Хутор" по строительству туркомплекса
Лента
новостей
Город Тюмень
В Тюмени займутся исследованиями в сфере биологической безопасности
Лесные пожары в Красноярском крае
Пожары в Сибири не угрожают людям и населенным пунктам, заявили в МЧС
Площадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
Власти Подмосковья утвердили положение о создании ООПТ в Талдоме
Взрыв в Ачинском районе
В пострадавшей от взрывов красноярской деревне прошел крестный ход
Свежий лосось
Более 40 млрд руб частных средств вложены в развитие рыботрасли на Камчатке
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме
Ростуризм надеется на скорое утверждение стратегии развития туризма
Сотрудник полиции в Испании
В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны
Телефоны в дежурной части ОВД
Архангельский техникум эвакуировали из-за сообщения о минировании
Город Казань
Татарстан сделает всё, чтобы форум нацпроектов в Казани был полезным
акула
В петербургском океанариуме впервые родился детеныш акулы
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
Врио главы Забайкалья рассказал, как увеличить поток туристов из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния