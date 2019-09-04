В Татарстане запустили проект по доставке сельских пенсионеров в медцентры

КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Татарстан начал реализацию проекта, в рамках которого сельских пенсионеров старше 65 лет, в том числе маломобильных, доставляют в медицинские центры на обследование на специальных машинах, сообщили в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики.

"В республике в полном объеме началась реализация проекта по доставке сельских пенсионеров старше 65 лет в медицинские центры для проведения обследований. С этой целью автопарк комплексных центров социального обслуживания населения Татарстана пополнился на 43 машины", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что в Татарстане 43 муниципальных района, 98,7% населенных пунктов в этих районах – сельские, в которых проживают 156,5 тысячи лиц старше 65 лет. Среди них немало одиноких, маломобильных граждан, проживающих в населенных пунктах без транспортного сообщения. Благодаря новому автопарку социальным учреждениям удастся охватить медицинскими обследованиями, дополнительными скринингами, диспансеризацией всех, кто в этом нуждается.

Каждый из приобретённых автомобилей вмещает пять человек, в том числе одно место предназначено для людей в коляске. Специальная версия автомобиля оснащена аппарелью, по которой пассажир сможет заехать в автомобиль вместе с коляской.

Работа машин в муниципальных образованиях будет организована по модели "шаттл": автомобиль доставляет в медучреждение первую группу пожилых, во время прохождения ими медосмотра отправляется за второй партией, а доставив ее, отвозит первую и отправляется за третьей партией. Доставка первой партии пожилых в медицинскую организацию будет осуществляться ко времени взятия анализов – к 8 часам.