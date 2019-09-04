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РИА Новости
Восточный экономический форум

Кожемяко предложил обязать граждан следить за своим здоровьем

14:17 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко
Олег Кожемяко
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Ответственность граждан за свое здоровье нужно закрепить законодательно, это необходимо для того, чтобы диагностировать болезни на ранних стадиях, заявил на заседании Госсовета в рамках Восточного экономического форума губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"Сейчас на Дальнем Востоке создаются все условия для прохождения диспансеризации и профосмотров. Но некоторые люди безответственно относятся к своему здоровью, игнорируют регулярные профосмотры. В связи с этим предлагаю внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности пациентов за свое здоровье", - сказал Кожемяко.
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Он отметил, что профилактика в несколько раз снижает затраты на последующее дорогостоящее лечение, снижает смертность и помогает избежать инвалидности.
Кожемяко отметил необходимость создания в Приморье высокотехнологичного медицинского диагностического центра, например на острове Русский. "Совместно с нами японские специалисты готовы участвовать в создании диагностического реабилитационного центра мирового уровня", - сказал губернатор.
Он также предложил рассмотреть вопрос о возобновлении системы распределения студентов, которые обучаются на бюджетной основе, в том числе на Дальний Восток по необходимым в регионе специальностям. При этом, по его мнению, организации должны гарантировать приглашенным заработную плату и жилье.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумОлег КожемякоВладивостокПриморский крайОбщество
Популярные комментарии
Давно пора! Не прошел диспансеризацию без уважительной причины - для начала штраф, потом принудительное прохождение, потом 15 суток, а потом и реальный срок. Здоровье граждан принадлежит не отдельному человеку, всему обществу. Кто не следит за своим здоровьем, тот должен быть наказан. Для этого необходимо создать медицинскую полицию с медицинским спецназом для самых безответственных граждан и сеть медучреждений закрытого типа для злостных уклонистов от диспансеризации.
4 сентября, 14:46
Naum Vygodsky
180002
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