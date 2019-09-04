Кожемяко предложил обязать граждан следить за своим здоровьем

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Ответственность граждан за свое здоровье нужно закрепить законодательно, это необходимо для того, чтобы диагностировать болезни на ранних стадиях, заявил на заседании Госсовета в рамках Восточного экономического форума губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Сейчас на Дальнем Востоке создаются все условия для прохождения диспансеризации и профосмотров. Но некоторые люди безответственно относятся к своему здоровью, игнорируют регулярные профосмотры. В связи с этим предлагаю внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности пациентов за свое здоровье", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что профилактика в несколько раз снижает затраты на последующее дорогостоящее лечение, снижает смертность и помогает избежать инвалидности.

Кожемяко отметил необходимость создания в Приморье высокотехнологичного медицинского диагностического центра, например на острове Русский. "Совместно с нами японские специалисты готовы участвовать в создании диагностического реабилитационного центра мирового уровня", - сказал губернатор.

Он также предложил рассмотреть вопрос о возобновлении системы распределения студентов, которые обучаются на бюджетной основе, в том числе на Дальний Восток по необходимым в регионе специальностям. При этом, по его мнению, организации должны гарантировать приглашенным заработную плату и жилье.