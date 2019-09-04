СК переквалифицировал статью дела о гибели девочки в Турции

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ переквалифицировал статью уголовного дела из-за гибели 12-летней девочки из России в Турции с части 1 статьи 238 на часть 2 статьи 238 УК РФ, сообщается на Следственный комитет РФ переквалифицировал статью уголовного дела из-за гибели 12-летней девочки из России в Турции с части 1 статьи 238 на часть 2 статьи 238 УК РФ, сообщается на сайте СК РФ.

Семья из Ленинградской области отдыхала в отеле Бодрума в Турции. Восемнадцатого августа девочка купалась в бассейне и при нырянии ее рука застряла в трубе системы фильтрации, девочка длительное время находилась под водой. После оказания первой помощи девочка была госпитализирована в турецкую больницу, где скончалась. Ранее уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"СК РФ по Ленинградской области уголовное дело о происшествии с 12-летней гражданкой РФ в бассейне на территории Турецкой Республики в связи со смертью девочки переквалифицировано на пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, девочка скончалась из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни, со стороны сотрудников отеля, которые не обеспечили надлежащее технически-исправное состояние бассейна.