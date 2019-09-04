Офицер МЧС сделал предложение своей девушке после получения погон

"Сегодня в жизни молодого парня Ильи произошло два важных события. Курсант пятого курса Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России в торжественной обстановке получил погоны младшего лейтенанта. Вторым серьезным шагом стало его решение в этой праздничной обстановке сделать предложение руки и сердца любимой девушке", - говорится в релизе.

Ничего не подозревающая Юлия пришла на вручение первого офицерского звания своему молодому человеку, и после вручения офицерских погон Илья подал знак своим сокурсникам, чтобы пару обступили кольцом. В окружении верных друзей офицер встал на колено и спросил: "Юля, ты будешь моей женой?". Она сказала: "Конечно, да!" - и поцеловала жениха под крики "Поздравляем!" от его сослуживцев.