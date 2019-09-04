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РИА Новости

Офицер МЧС сделал предложение своей девушке после получения погон

14:16 04.09.2019 (обновлено: 17:52 04.09.2019)
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© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца
Обручальные кольца
© Fotolia / Tobilander
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выпускник Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России сразу после получения офицерских погон сделал предложение своей девушке - она согласилась, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Сегодня в жизни молодого парня Ильи произошло два важных события. Курсант пятого курса Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России в торжественной обстановке получил погоны младшего лейтенанта. Вторым серьезным шагом стало его решение в этой праздничной обстановке сделать предложение руки и сердца любимой девушке", - говорится в релизе.
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Ничего не подозревающая Юлия пришла на вручение первого офицерского звания своему молодому человеку, и после вручения офицерских погон Илья подал знак своим сокурсникам, чтобы пару обступили кольцом. В окружении верных друзей офицер встал на колено и спросил: "Юля, ты будешь моей женой?". Она сказала: "Конечно, да!" - и поцеловала жениха под крики "Поздравляем!" от его сослуживцев.
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