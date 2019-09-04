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РИА Новости
Тюменская область

В Тюмени займутся исследованиями в сфере биологической безопасности

14:15 04.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Алексндр Моор подписал распоряжение о выделении средств на оборудование лаборатории для исследований в сфере биологической безопасности, которая откроется на базе Тюменского государственного университета в рамках создания межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Исследования в области биологической безопасности на нашей территории имеют длительную историю. Вызовы глобального масштаба сегодня – трансформация экосистем, утрата биологического разнообразия, перенаселение планеты, распространение патогенов, устойчивых к известным антибиотикам. Решение этих и других задач в области биологической безопасности – ключевое направление работы нашего НОЦ. На него мы делаем ставку", – привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.
По словам сотрудника пресс-службы, создание лаборатории - первый практический шаг в реализации проекта по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Наличие современного, комплексного лабораторного оборудования и наукоемких технологических установок будет способствовать привлечению в Тюмень ведущих зарубежных исследователей.
Как отметил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) является точкой роста в этом направлении. Результаты его работы признаны мировым научным сообществом. Например, в области изучения клещей – акарологии – этот институт вышел на лидерские позиции в мире по числу публикаций.
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"Под масштабные задачи межрегионального НОЦ требуется самый высокий уровень региональной поддержки, и мы ее получаем. В таком формате сотрудничества мы сможем перезагрузить научно-образовательное пространство X-BIO, достичь прорывных результатов", – сказал Фальков.
Создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня инициировано губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Основные направления его деятельности будут связаны с развитием арктических территорий, цифровизацией нефтегазовой индустрии, биологической безопасностью и индивидуальными образовательными траекториями.
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Тюменская областьАлександр МоорТюмень
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