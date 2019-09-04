Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T14:14Z
https://ria.ru/20190904/1558289818.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155828/95/1558289560_289:0:1601:738_1036x0_80_0_0_595cab2a185b4589b1995c51ccb06c64.jpg
РИА Новости

В Забайкалье поймали забравшуюся в супермаркет американскую норку

14:14 04.09.2019
391
ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. Забравшуюся в супермаркет американскую норку поймали сотрудники нацпарка "Чикой" в Забайкальском крае, позже ее отпустили, сообщили в пресс-службе нацпарка в среду .
Третьего сентября директору национального парка "Чикой" Екатерине Андриевской позвонили из супермаркета "Альфа" в селе Красный Чикой с просьбой помочь отловить зверька, "похожего на соболя".
Чайка. Архивное фото
18 августа 2016, 12:06РИА Новости
В Британии эвакуировали супермаркет из-за агрессивной чайкиЧайка влетела в магазин Tesco в британском графстве Корнуол и стала нападать на людей. Через час после эвакуации посетителей птицу поймали и выпустили на волю.
"После прибытия на место происшествия научного сотрудника национального парка стало ясно, что обнаруженный зверек – американская норка. Этот хищник является достаточно распространенным обитателем берегов лесных и горных речек. Вид этот был завезен в Забайкалье в 1939 году и встречается преимущественно в западных районах Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Сотрудники парка предположили, что зверек отправился на поиски корма вдоль реки Делентуй, протекающей через центр села, и в результате оказался в супермаркете. "Неудивительно, что продавцы не смогли определить, кто же забрался в котельную! Ведь сам окрас норки похож на окрас соболя – темно-коричневый. Однако размеры ее гораздо меньше, ушки маленькие и округлые, тело удлиненное, гибкое. Именно поэтому поймать зверька было не так просто", - рассказали в пресс-службе.
В течение получаса норку поймали. "Никаких особых средств для поимки, кроме толстых сварочных перчаток, не применялось, так как боялись причинить вред, надо было ловить очень аккуратно. Зверек, конечно, очень шустрый. Секунды ушли на то, чтобы поместить ее в специально приготовленную кадушку и накрыть крышкой! А дальше... Все! Домой, в родную среду!" – говорится в сообщении. В итоге норку отвезли к берегу реки Чикой и отпустили в нескольких километрах от села.
Медвежонок зашел в супермаркет в отдел фруктов и овощей
21 октября 2011, 09:26РИА Новости
Медвежонок зашел в супермаркет в отдел фруктов и овощейМедвежонок забрел в один из супермаркетов американского штата Аляска. Смотрите на видео, как косолапый гуляет по прилавку с овощами и фруктами.
1730000
Обсудить 1
Забайкальский крайЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Олег Кожемяко
Кожемяко предложил обязать граждан следить за своим здоровьем
РИА
Новости
акула
В петербургском океанариуме впервые родился детеныш акулы
Кабул
Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК переквалифицировал статью дела о гибели девочки в Турции
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова извинилась перед почтой Петербурга
Генеральный директор АО РВК Александр Повалко
Глава РВК рассказал о финальных испытаниях беспилотных авто
Стамбул
Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев
Сотрудник полиции в Испании
В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны
Порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
Каха Каладзе
Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к туристам из России
Автомобиль полиции
Тело задушенной женщины нашли в московской квартире в ванне
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния