В Забайкалье поймали забравшуюся в супермаркет американскую норку

ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. Забравшуюся в супермаркет американскую норку поймали сотрудники нацпарка "Чикой" в Забайкальском крае, позже ее отпустили, сообщили в пресс-службе нацпарка в среду .

Третьего сентября директору национального парка "Чикой" Екатерине Андриевской позвонили из супермаркета "Альфа" в селе Красный Чикой с просьбой помочь отловить зверька, "похожего на соболя".

"После прибытия на место происшествия научного сотрудника национального парка стало ясно, что обнаруженный зверек – американская норка. Этот хищник является достаточно распространенным обитателем берегов лесных и горных речек. Вид этот был завезен в Забайкалье в 1939 году и встречается преимущественно в западных районах Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Сотрудники парка предположили, что зверек отправился на поиски корма вдоль реки Делентуй, протекающей через центр села, и в результате оказался в супермаркете. "Неудивительно, что продавцы не смогли определить, кто же забрался в котельную! Ведь сам окрас норки похож на окрас соболя – темно-коричневый. Однако размеры ее гораздо меньше, ушки маленькие и округлые, тело удлиненное, гибкое. Именно поэтому поймать зверька было не так просто", - рассказали в пресс-службе.