В Забайкалье поймали забравшуюся в супермаркет американскую норку

ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. Забравшуюся в супермаркет американскую норку поймали сотрудники нацпарка "Чикой" в Забайкальском крае, позже ее отпустили, сообщили в пресс-службе нацпарка в среду .
Третьего сентября директору национального парка "Чикой" Екатерине Андриевской позвонили из супермаркета "Альфа" в селе Красный Чикой с просьбой помочь отловить зверька, "похожего на соболя".
"После прибытия на место происшествия научного сотрудника национального парка стало ясно, что обнаруженный зверек – американская норка. Этот хищник является достаточно распространенным обитателем берегов лесных и горных речек. Вид этот был завезен в Забайкалье в 1939 году и встречается преимущественно в западных районах Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Сотрудники парка предположили, что зверек отправился на поиски корма вдоль реки Делентуй, протекающей через центр села, и в результате оказался в супермаркете. "Неудивительно, что продавцы не смогли определить, кто же забрался в котельную! Ведь сам окрас норки похож на окрас соболя – темно-коричневый. Однако размеры ее гораздо меньше, ушки маленькие и округлые, тело удлиненное, гибкое. Именно поэтому поймать зверька было не так просто", - рассказали в пресс-службе.
В течение получаса норку поймали. "Никаких особых средств для поимки, кроме толстых сварочных перчаток, не применялось, так как боялись причинить вред, надо было ловить очень аккуратно. Зверек, конечно, очень шустрый. Секунды ушли на то, чтобы поместить ее в специально приготовленную кадушку и накрыть крышкой! А дальше... Все! Домой, в родную среду!" – говорится в сообщении. В итоге норку отвезли к берегу реки Чикой и отпустили в нескольких километрах от села.