Минтранс хочет отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил законодательные изменения для отмены предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, направил на согласование в заинтересованные ведомства, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

"Соответствующие изменения (в приказ о предполетном досмотре - ред.) подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства. Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее, проходя досмотровые формальности", - сказала Петрова журналистам в кулуарах ВЭФ.

Она отметила, что это также минимизирует риск опоздания пассажиров на следующий рейс, обеспечит при стыковках минимальное время для пересадки пассажиров.

Генеральный директор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский поддержал инициативу. "Очень правильная инициатива, она давно назрела. Если мы исходим из того, что транспортная безопасность всех региональных аэропортов на одном уровне, то не нужно дважды досматривать пассажира", - сказал он, отметив, что кроме сокращения времени досмотра для пассажиров, аэропорты также смогут сэкономить: им не нужно будет строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потока пассажиров.

"Более того, для авиакомпаний упразднение нормы обязательного предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолета и стыковки рейсов", - добавил Чудновский.