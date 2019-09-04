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РИА Новости

Медведев призвал работать над снятием барьеров между государствами

14:10 04.09.2019 (обновлено: 14:38 04.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель коллегии Европейской экономической комиссии Тигран Саркисян во время встречи. 4 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель коллегии Европейской экономической комиссии Тигран Саркисян во время встречи. 4 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ (Московская область), 4 сен - РИА Новости. Членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предстоит продолжать работать над снятием барьеров между государствами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Целый ряд интеграционных проектов у нас остается на повестке дня. Имею в виду по совершенствованию нормативной базы и по снятию барьеров", - сказал Медведев на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.
Он заметил, что данные вопросы поднимаются главами правительств стран-участниц ЕАЭС, так как барьеров по-прежнему остается много. "Мы все-таки последовательно при активном участии коллегии работаем над их устранением", - сказал Медведев.
Премьер РФ отметил эффективность регулярных встреч глав правительств ЕАЭС. "Этот формат я считаю очень эффективным, поскольку мы рассматриваем самые разные, весьма важные для наших стран вопросы", - сказал он.
Медведев напомнил, что межправительственные встречи проходят четыре раза в год. Саркисян отметил, что такие систематические заседания дали серьезный толчок в решении назревших вопросов и помогают увидеть перспективные направления.
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"Безусловно, то, что четыре раза в год премьер-министры имеют возможность обсуждать все вопросы нашей интеграции, помогает коллегии в продвижении нашей повестки", - сказал Саркисян. По его словам, решение встречаться четыре раза в год помогло реализовать основополагающие нормы, заложенные в союзном договоре о Евразийском союзе.
Медведев заметил, что благодаря Саркисяну на посту председателя Евразийской экономической комиссии за последние годы удалось наладить спокойную продуктивную работу. По его словам, "рутинные вещи не попадают на рассмотрение совета глав правительств", а важнейшие вопросы попадают на рассмотрение.
"Вы где-то у себя и какие-то конфликты гасите и разрешаете споры, которые возникают. Самое главное - продвигаете весьма актуальную для наших стран, для нашей пятерки повестку дня", - сказал Медведев.
Он отметил, что, в частности, имеет в виду тему цифровой экономики. "Все наши страны с разной степенью интенсивности, но, тем не менее, все равно переходят на цифровую экономику, используют "цифру" в государственном управлении, в оказании социальных услуг. Нам нужно делать это все согласованно", - сказал премьер.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевЭкономика
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