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РИА Новости

Власти Гонконга проведут расследование действия полиции во время протестов

14:09 04.09.2019 (обновлено: 14:12 04.09.2019)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции Гонконга займется расследованием действий полиции во время протестов, которые захватили город в последние несколько месяцев, заявила в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
В своем обращении к народу она заявила, что решение об отзыве противоречивого законопроекта об экстрадиции, который привел к протестам, уже принято, все формальности будут завершены, когда законодательное собрание возобновит работу. Во время обращения она перечислила все пять требований протестующих, одним из которых является проведение независимого расследования действий полиции во время протестов.
"Второе требование касается создания специальной комиссии по расследованию. Правительство считает, что вопросы, связанные с полицейскими правоприменительными действиями, лучше всего можно решить при помощи уже существующего и хорошо зарекомендовавшего себя Независимого советва по рассмотрению жалоб на действия полиции (IPCC), который именно для этих целей и создавался", - сказала Лэм.
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По ее словам, администрация Гонконга будет полностью поддерживать работу IPCC, помимо этого, в Совет были назначены два новых члена, а также иностранные эксперты.
"Я обещаю, что правительство будет серьезно выполнять рекомендации, которые будут сделаны в отчете Совета", - сказала она.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предлагало внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах" – новый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Противники законопроекта заявляли, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.Глава администрации Гонконга в обращении к гражданам пообещала провести расследование действий полиции во время протестов
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